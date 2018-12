Rodrygo é eleito 4º melhor sub-21 do mundo: “Enorme satisfação”

Rodrygo foi eleito o quarto melhor jogador sub-21 do mundo em premiação da France Football. O vencedor foi Mbappé, do PSG-FRA. Christian Pulisic, do Borussia Dortmund-ALE, e Justin Kluivert, da Roma-ITA, completaram o pódio.

“Enorme satisfação em minha primeira temporada e aos 17 anos estar entre os 10 melhores sub-21 do mundo, em premiação da France Football, ficando em quarto lugar e sendo representante do Brasil e do Santos. Parabéns ao ídolo Mbappé pelo primeiro lugar e a todos os demais”, disse Rodrygo, em suas redes sociais.

Na primeira temporada completa como jogador profissional, Rodrygo foi o atleta de linha com mais jogos pelo Santos, com 60, atrás apenas de Vanderlei (66).

Ele foi o vice-artilheiro do time, com 12 gols, atrás de Gabigol (27). Ele também teve quatro assistências.