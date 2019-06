Santos convoca coletiva de Rodrygo e fará homenagem no intervalo do clássico

Impedido de atuar pela CBF, Rodrygo será homenageado pelo Santos no intervalo do clássico contra o Corinthians, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro. A partida da nona rodada do Campeonato Brasileiro está marcada para 21h30 (de Brasília).

Antes, Rodrygo e o presidente José Carlos Peres darão entrevista coletiva, às 14h30, na sala de imprensa da Vila. O Peixe tentou, mas não poderá tê-lo em campo antes da apresentação ao Real Madrid.

Em documento enviado ao STJD, a CBF ratificou a não desconvocação de Rodrygo da seleção olímpica. Além de considerar o Torneio de Toulon parte da Data FIFA, a confederação acredita que seria desrespeito com clubes que liberaram atletas.

Rodrygo entrou em ação pela última vez diante do Internacional, dia 26 de maio. O elenco terá folga de 11 dias logo após enfrentar o Corinthians. A reapresentação para a “intertemporada” durante a Copa América será no dia 24 de junho. A apresentação em Madri ainda não está marcada.

