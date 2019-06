Rodrygo concentra, mas Santos vê chance pequena de utilizá-lo em decisão

Rodrygo está em um hotel de São Paulo à espera de reforçar o Santos contra o Atlético-MG nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A chance, porém, é pequena.

O Peixe vê possibilidade remota de escalar o camisa 11, mas o levou para a concentração e esperará até o último minuto. Com a indecisão, Jorge Sampaoli viu outras opções no ataque e, se tiver o aval, deve deixá-lo no banco de reservas.

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva deu 48 horas para a CBF se posicionar sobre a desconvocação de Rodrygo da seleção olímpica para o Torneio de Toulon, na França. O prazo se encerra no início da noite desta quinta, minutos antes da bola rolar no Pacaembu. Com as informações da confederação em mãos, o presidente Paulo César Salomão Filho promete decidir rápido pela liminar ou pela proibição para atuar.

“O artigo 207 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê uma multa (de R$ 100 a R$ 100 mil) para o clube em razão da não liberação ou omissão à convocação, o que de fato já ocorreu. Agora, independentemente desse ocorrido, se o jogador permanece convocado em “datas FIFA”, ele permanece inelegível enquanto perdurar o período e a convocação, não podendo atuar pela sua agremiação, sob pena de irregularidade do artigo 214 do CBJD, artigo 10 – parágrafos primeiro e segundo -, do RGC (Regulamento Geral de Competições) e anexo 1 do regulamento de transferência de jogadores”, disse o procurador-geral do STJD, Felipe Bevilacqua antes de comentar sobre a alegação do Torneio de Toulon não ser oficial.

“A CBF diz que é Data FIFA. E que o fato de ser a seleção que em tese vai jogar a Olimpíada credencia a ser uma competição FIFA. Por isso eu preciso de mais calma para analisar”, completou.

Artigo 214 do CBJD: “Incluir na equipe, ou fazer constar da súmula ou documento equivalente, atleta em situação irregular para participar de partida, prova ou equivalente”.

Pena: perda do número máximo de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição, independentemente do resultado

da partida, prova ou equivalente, e multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$100.000,00 (cem mil reais).

Artigo 10 do RGC: As partidas de competições que integram o calendário anual da CBF, consideradas todas as suas datas, prevalecerão sobre as de quaisquer certames, salvo concessão expressa da própria CBF.

§ 1: A convocação de atletas para integrar seleções nacionais não assegura aos seus clubes o direito de alterar as datas de suas partidas em competições.

§ 2º – Nas datas FIFA, de acordo com o anexo 1 do Regulamento sobre Status e Transferência de Jogadores da FIFA19, é obrigatória a cessão de atletas para suas respectivas Seleções Nacionais.

Se Rodrygo continuar impossibilitado de atuar, eles teria se despedido sem aviso prévio. O santista enfrentou o Internacional, no dia 16 de maio, ficou fora contra o Ceará e perderia os jogos diante do Atlético-MG (Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro) e Corinthians (Brasileirão) antes de ir para o Real Madrid, em julho.