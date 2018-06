Robinho não descarta volta ao Santos; Diego diz que só pensa no Flamengo

Diego e Robinho vieram a Santos na noite desta segunda-feira para o lançamento de livro do ex-presidente Marcelo Teixeira. Outros jogadores campeões em 2002 estiveram presentes, como Fábio Costa, André Luis, Léo, Paulo Almeida, Elano, Renato, Robert, Alberto, William e o técnico Emerson Leão.

Os ídolos Diego e Robinho comentaram sobre a possibilidade de voltar ao Peixe no futuro. E as respostas foram diferentes no atendimento à imprensa presente na Unisanta.

“Sempre deixei claro meu carinho e gratidão pelo Santos, é um fato, assim como é um fato eu estar extremamente feliz no Flamengo, realizado, e que a história de sucesso no Santos se repita no Flamengo. Nesse momento, estou feliz no Flamengo, não passa outra coisa na cabeça a não ser corresponder às expectativas e dar alegrias para a torcida”, disse Diego, meia do Flamengo.

“Fico feliz (por voltar a Santos), o Santos está bem, o futuro a Deus pertence”, desconversou Robinho, jogador do Sivasspor, da Turquia.

O Santos conversou com Robinho em janeiro, mas a acusação por abuso sexual na Itália esfriou o interesse do presidente José Carlos Peres. O atacante, condenado em primeira instância, ainda se defende na Justiça. Já Diego sempre foi um sonho distante, já que é destaque e um dos maiores salários do Flamengo.