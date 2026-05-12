Robinho Jr desmente insatisfação e prega foco no Santos: "Não pretendo deixar"

Robinho Jr novamente voltou ao noticiário do Santos. O atacante de 18 anos usou suas redes sociais para fazer um desabafo, na tarde desta terça-feira, e rebateu qualquer rumor de insatisfação e vontade de deixar o clube da Vila Belmiro.
"Param de acreditar em tudo o que vocês veem na internet. Sou muito feliz nesse clube, não estou me sentindo em baixa e não pretendo deixar o Santos, que é, e sempre foi, o meu clube do coração. Por favor gente, parem de inventar história. Como vocês gostam de falar de mim. Me deixem em paz, por favor", escreveu o jogador.
A postagem nos stories do Instagram aconteceu logo após a veiculação da notícia de que, possivelmente, a joia santista se recusou a atuar no sub-20 do Peixe sem um plano de carreira. A ideia do Santos seria dar mais rodagem ao jovem antes de voltar a utilizá-lo no profissional.
Além disso, Robinho não entra em campo há mais de um mês e não consegue encontrar espaço com Cuca no comando. Nesta temporada, o atacante fez apenas oito jogos e seu último foi no dia 8 de abril, contra o Deportivo Cuenca, pela Copa Sul-Americana.
Em meio à polêmicas, Robinho Jr tem contrato com o clube da Baixada até 30 de março de 2031.
Situação no Peixe
O foco do Santos, agora, é uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Coritiba, no Couto Pereira, às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira. A partida de ida terminou empatada sem gols na Vila Belmiro.
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Portanto, o Santos precisa de uma vitória simples para avançar. Em caso de nova igualdade, a decisão da vaga será nos pênaltis.
Próximos jogos do Santos
Coritiba x Santos (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)
Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)
Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)
Santos x Coritiba (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)
Data e horário: 17/05 (domingo), às 11h (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
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— Santos FC (@SantosFC) May 12, 2026