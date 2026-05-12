Robinho Jr desmente insatisfação e prega foco no Santos: "Não pretendo deixar"

Robinho Jr novamente voltou ao noticiário do Santos. O atacante de 18 anos usou suas redes sociais para fazer um desabafo, na tarde desta terça-feira, e rebateu qualquer rumor de insatisfação e vontade de deixar o clube da Vila Belmiro.

"Param de acreditar em tudo o que vocês veem na internet. Sou muito feliz nesse clube, não estou me sentindo em baixa e não pretendo deixar o Santos, que é, e sempre foi, o meu clube do coração. Por favor gente, parem de inventar história. Como vocês gostam de falar de mim. Me deixem em paz, por favor", escreveu o jogador.

A postagem nos stories do Instagram aconteceu logo após a veiculação da notícia de que, possivelmente, a joia santista se recusou a atuar no sub-20 do Peixe sem um plano de carreira. A ideia do Santos seria dar mais rodagem ao jovem antes de voltar a utilizá-lo no profissional.

Além disso, Robinho não entra em campo há mais de um mês e não consegue encontrar espaço com Cuca no comando. Nesta temporada, o atacante fez apenas oito jogos e seu último foi no dia 8 de abril, contra o Deportivo Cuenca, pela Copa Sul-Americana.

Em meio à polêmicas, Robinho Jr tem contrato com o clube da Baixada até 30 de março de 2031.

Situação no Peixe

O foco do Santos, agora, é uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Coritiba, no Couto Pereira, às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira. A partida de ida terminou empatada sem gols na Vila Belmiro.

Veja também:

Todas as notícias da Gazeta Esportiva

Canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Siga a Gazeta Esportiva no Instagram

Participe do canal da Gazeta Esportiva no WhatsApp

Portanto, o Santos precisa de uma vitória simples para avançar. Em caso de nova igualdade, a decisão da vaga será nos pênaltis.

Próximos jogos do Santos

Coritiba x Santos (jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 13/05 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Santos x Coritiba (16ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 17/05 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)