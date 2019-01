Robinho diz que nunca usou o Santos: “Diretor safado é o que mais tem”

Robinho desabafou após sofrer críticas de alguns torcedores no perfil “Paixão Santista”. O atacante disse que nunca usou o Santos e criticou os dirigentes recentes.

“Nunca usei o Santos, todas as vezes que eu joguei tive proposta porque fiz o meu melhor no campo, ninguém deixou eu ser campeão no Santos porque sou bonitinho dos olhos azuis. Infelizmente diretor safado que rouba o clube é o que mais tem, mas torcedor modinha não vê isso. Pergunta para o Odilio (Rodrigues, ex-presidente) o que ele fez com o clube. Agora vocês modinhas eu não dou a mínima, torcedor de verdade estará sempre no meu coração”, escreveu o ídolo santista numa rede social.

Sempre especulado no Peixe, Robinho trocou o Sivasspor pelo İstanbul Başakşehir, líder do Campeonato Turco. O contrato é até junho de 2020.

A atual diretoria do Alvinegro, presidida por José Carlos Peres, não fez qualquer proposta a Robinho neste ano.