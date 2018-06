Rival na Libertadores, técnico do Independiente foi recusado pelo Santos

O Independiente será o rival do Santos nas oitavas de final da Libertadores da América. E o técnico da equipe argentina poderia estar à frente do Peixe hoje.

Ariel Holan foi oferecido ao alvinegro em dezembro, quando José Carlos Peres assumiu a presidência. À época, a diretoria não se interessou por estrangeiros e contratou Jair Ventura. Zé Ricardo e Abel Braga estiveram nos planos.

Holan é visto como um treinador moderno e deu demonstração do seu jeito ofensivo de atuar na primeira fase da Libertadores, quando venceu o Corinthians por 2 a 1 em São Paulo. Na ocasião, o Independiente abriu 2 a 0 e poderia ter feito mais no primeiro tempo. O Timão diminuiu, mas não conseguiu reagir na segunda etapa.

Com temporada irregular, o Independiente foi o sexto colocado no Campeonato Argentino, com 46 pontos em 27 jogos. O “Rojo” leva vantagem história contra o Santos, com seis vitórias, três empates e quatro derrotas. A última partida foi em 1995, com vitória nos pênaltis após 3 a 2 na Vila Belmiro pela Supercopa da Libertadores.

Primeiro colocado na primeira fase, o Santos decidirá em casa contra o Estudiantes, segundo no grupo do Corinthians. A primeira partida será em Avellaneda, no dia 22 de agosto. A decisão ocorrerá no dia 29, no Pacaembu.