Rival do D. Cuenca, Santos tem aproveitamento de 58% contra equatorianos

Nesta quarta-feira, o Santos estreia na Copa Sul-Americana. O adversário, em um duelo inédito, será o Deportivo Cuenca, do Equador, às 19h (de Brasília), no Estádio Alejandro Serrano Aguilar. Apesar de enfrentar a equipe pela primeira vez, o Alvinegro Praiano leva uma ligeira vantagem contra os equatorianos.

Desde a vitória por 3 a 1 sobre o Emelec, no dia 11 de janeiro de 1959, em amistoso disputado em Guayaquil, com dois gols de Pelé e um de Coutinho, o Santos já disputou 27 partidas contra equipes do Equador. São 14 vitórias, quatro empates e nove derrotas até o momento, com 53 gols marcados e 37 sofridos, totalizando um aproveitamento de 58,1%.

Nas décadas de 1950 e 1960, foram apenas quatro jogos diante de clubes do Equador. Somente a partir da década de 1990 que os confrontos contra adversários daquele país ficaram mais frequentes.

Embarcando pra estreia na CONMEBOL #Sudamericana! Partiu Equador! 🇪🇨 pic.twitter.com/7qdKcCMKbD — Santos FC (@SantosFC) April 6, 2026

O duelo mais recente foi na Copa Sul-Americana de 2022, quando o Santos venceu o Universidad Católica por 1 a 0, pela quarta rodada da fase de grupos daquele torneio.

Ao todo, já foram sete clubes equatorianos que confrontaram o Santos. A LDU, de Quito, é a maior adversária com 11 jogos - cinco vitórias, um empate e cinco derrotas. Na sequência vem o Barcelona, de Guayaquil, com sete duelos (três triunfos, um empate e três derrotas). Os outros rivais são Universidad Católica, El Nacional, Emelec, Delfín e Aucas.

Confira a lista de todos os jogos do Santos contra clubes do Equador:

11/01/1959 – Santos 3 x 1 Emelec – Guayaquil (amistoso)

20/03/1960 – Santos 6 x 2 Aucas – Quito (amistoso)

07/01/1962 – Santos 6 x 2 Barcelona – Guayaquil (amistoso)

14/01/1962 – Santos 6 x 3 LDU – Quito (amistoso)

30/05/1991 – Santos 0 x 1 Emelec – Guayaquil (Torneio Internacional)

05/08/1998 – Santos 2 x 2 LDU – Quito (Copa Conmebol)

11/08/1998 – Santos 3 x 0 LDU – Vila Belmiro (Copa Conmebol)

12/03/2003 – Santos 0 x 0 El Nacional – Quito (Libertadores)

16/04/2003 – Santos 1 x 1 El Nacional – Vila Belmiro (Libertadores)

03/03/2004 – Santos 3 x 1 Barcelona – Quito (Libertadores)

11/03/2004 – Santos 1 x 0 Barcelona – Vila Belmiro (Libertadores)

05/05/2004 – Santos 2 x 4 LDU – Quito (Libertadores)

11/05/2004 – Santos 2 x 0 LDU – Vila Belmiro (Libertadores)

03/11/2004 – Santos 2 x 3 LDU – Quito (Copa Sul-Americana)

10/11/2004 – Santos 1 x 2 LDU – Vila Belmiro (Copa Sul-Americana)

17/03/2005 – Santos 1 x 2 LDU – Quito (Libertadores)

06/04/2005 – Santos 3 x 1 LDU – Vila Belmiro (Libertadores)

13/09/2017 – Santos 1 x 1 Barcelona – Guayaquil (Libertadores)

20/09/2017 – Santos 0 x 1 Barcelona – Vila Belmiro (Libertadores)

10/03/2020 – Santos 1 x 0 Delfín – Vila Belmiro (Libertadores)

24/09/2020 – Santos 2 x 1 Delfín – Jocay (Libertadores)

24/11/2020 – Santos 2 x 1 LDU – Quito (Libertadores)

01/12/2020 – Santos 0 x 1 LDU – Vila Belmiro (Libertadores)

20/04/2021 – Santos 0 x 2 Barcelona – Vila Belmiro (Libertadores)

26/05/2021 – Santos 1 x 3 Barcelona – Guayaquil (Libertadores)

13/04/2022 – Santos 3 x 2 Universidad Católica – Vila Belmiro (Copa Sul-Americana)

05/05/2022 - Universidad Católica 0 x 1 Santos – Quito (Copa Sul-Americana)

Próximo jogo do Santos

Jogo: Deportivo Cuenca x Santos

Deportivo Cuenca x Santos Data e horário: 8 de abril de 2026 (quarta-feira) | 19h (de Brasília)

8 de abril de 2026 (quarta-feira) | 19h (de Brasília) Competição: Copa Sul-Americana

Copa Sul-Americana Local: Estádio Alejandro Serrano Aguilar

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