Ricardo Gomes recusou o Fluminense antes de acertar com o Santos

Ricardo Gomes recusou proposta para ser técnico do Fluminense antes de ser oficializado como executivo de futebol do Santos, na noite desta quarta-feira, após reunião do Comitê de Gestão na Vila Belmiro.

Ricardo se reuniu com o presidente José Carlos Peres na última semana e aceitou o desafio de assumir o departamento de futebol do Peixe. Nos últimos dias, depois de perder Abel Braga, o Tricolor das Laranjeiras o procurou, e a resposta foi ‘não’ por conta do compromisso assumido com o alvinegro.

Conforme publicado pelo “Lance”, Ricardo Gomes receberá cerca de R$ 150 mil por mês, além de bonificações por possíveis títulos conquistados em contrato de uma temporada. A apresentação oficial será às 14h desta quinta-feira no Business Center, em São Paulo.

Jogador de sucesso e técnico de equipes como São Paulo, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco (onde também foi gestor), Ricardo estava desempregado desde a saída do Al-Nassr, da Arábia Saudita, em 2017. Lá, dirigiu o clube por apenas sete jogos. No Brasil, sua última passagem foi pelo Tricolor, em 2016.

O último diretor do alvinegro foi Gustavo Vieira, demitido após menos de dois meses. O profissional tinha carta branca para negociar e centralizava a busca por reforços. Com Ricardo Gomes, será diferente. O presidente José Carlos Peres seguirá participando das conversas em busca de contratações.

A ideia é dividir esse trabalho com Ricardo e contar com sua experiência e rede de contatos. Jogador de sucesso e técnico de equipes como São Paulo, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, o executivo ajudará dentro e fora do Brasil. O planejamento ainda inclui grande participação nas categorias de base.

Peres ganhou moral internamente depois da negociação pela venda de Rodrygo ao Real Madrid-ESP. O presidente bateu o pé e conseguiu 40 milhões de euros limpos (R$ 173 mi) após tratar com o clube espanhol numa cafeteria em Liverpool, na Inglaterra, durante experiência como chefe de delegação da seleção brasileira.

O departamento de futebol terá Ricardo Gomes como executivo, William Machado como gerente técnico, Sérgio Dimas como gerente administrativo e Diogo Castro como coordenador.