Ricardo Gomes recebe proposta do Bordeaux e avalia saída do Santos

O executivo de futebol do Santos, Ricardo Gomes, recebeu oferta do Bordeaux-FRA para ser técnico e avalia a ida para a Europa. Alguns veículos de imprensa franceses dão a negociação como fechada.

Ricardo Gomes nega qualquer acerto, mas avalia a possibilidade e a diretoria sabe. Em meio à indefinição, o diretor viajará com o elenco para a partida contra o Vasco neste sábado, no Maracanã, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na última quarta-feira, em entrevista coletiva, Ricardo negou a ida ao Bordeaux e falou em preparar um grande time no Santos para 2019.