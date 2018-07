Ricardo Gomes minimiza disputa pela 10 do Santos: “Não dá para reclamar”

Gabigol é o camisa 10 do Santos desde o empréstimo da Internazionale-ITA, em janeiro. E a maior contratação do Peixe na temporada viu Bryan Ruiz ser apresentado com o mesmo número semana passada, na Vila Belmiro. O presidente José Carlos Peres afirmou que a escolha seria do departamento de futebol.

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, o executivo de futebol Ricardo Gomes minimizou o fato e diz que essa discussão não pode ocorrer em um clube como o Santos.

“A 10 do Santos é outra história. Muito mais alta. Não está definido, mas não será um problema entre Gabriel e Bryan Ruiz. Estamos em um clube de alto patamar, não dá para discutir quem fica com a 10. Nesse clube não dá para reclamar”, disse o diretor.

Gabriel ainda deve vestir a 10 no clássico contra o Palmeiras, nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília), no Pacaembu, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bryan Ruiz chegará ainda nessa semana para começar os treinamentos no CT Rei Pelé.

