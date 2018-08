Ricardo Gomes é procurado pelo Bordeaux, mas Santos confia na permanência

O executivo de futebol do Santos, Ricardo Gomes, está na mira do Bordeaux. O profissional foi procurado para retornar ao clube francês como treinador, mas deve permanecer no Peixe. A informação foi inicialmente publicada pelo L’ÉQUIPE. Não houve acerto com Thierry Henry para substituir Gus Poyet. Claudio Ranieri também é cotado.

José Carlos Peres soube do interesse em Ricardo Gomes pela imprensa. O presidente não acredita na saída neste momento, mesmo com todo o reconhecimento do técnico no futebol francês.

“Não (fui procurado). Ele manda prender e manda soltar no Bordeaux, mas não acredito (que vá sair). O Ricardo Gomes tem personalidade”, disse Peres, em rápido contato com a Gazeta Esportiva.

Contratado em junho, Ricardo Gomes é uma espécie de unanimidade no Santos. O clube está satisfeito com a atuação do executivo e impressionado com sua credibilidade e rede de contatos. O acordo com o Peixe vai até junho de 2019.