Ricardo Gomes discorda, mas entende desabafo de Cuca no Santos

Ricardo Gomes, executivo de futebol do Santos, não concordou, mas entendeu o desabafo do técnico Cuca após o empate em 0 a 0 com o Independiente-ARG na última terça-feira, no Pacaembu.

O treinador disse que o Peixe precisa crescer administrativamente e cometeu erro básico para ser punido pela escalação irregular de Carlos Sánchez na Libertadores da América.

“Eu entendo como é técnico de cabeça quente. Foi uma entrevista sincera”, disse Ricardo Gomes.

“Não concordo, mas adoro o Cuca, ele quer resultado, que nem eu. Eu falei que era difícil reverter sem preparação. Era quase impossível. Situação muito difícil para um técnico”, completou.

Eliminado da Libertadores, o Santos tem só o Campeonato Brasileiro pela frente em 2018. O Peixe volta a campo para enfrentar o Vasco no sábado, no Maracanã, pela 22ª rodada.