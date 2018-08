Resultados do domingo recolocam Santos na zona da degola do Brasileiro

O empate deste sábado contra o Botafogo ficou longe de trazer tranquilidade ao Santos no Campeonato Brasileiro. E os resultados deste domingo também não ajudaram: o Peixe encerrou a 17ª rodada na zona de rebaixamento.

O Santos tem 17 pontos e ocupa a 17ª posição no campeonato. Tem mais pontos apenas do que Atlético-PR (14), Ceará (14) e Paraná Clube (13).

Para ficar fora da zona perigosa, o Santos dependia de tropeços de Bahia e Chapecoense. O time do nordeste empatou com o Fluminense no Maracanã. Já a equipe catarinense também saiu do jogo contra o Sport com um ponto.

Na próxima rodada, o Santos terá um desafio complicado para avançar na classificação. No domingo, às 11 horas, enfrenta o Atlético-MG fora de casa.