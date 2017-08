Reserva após volta, Gustavo Henrique busca espaço no Santos: “Estou forte”

O Santos vive ótima fase defensiva na temporada, afinal, a equipe comandada por Levir Culpi não toma gols há três rodadas no Campeonato Brasileiro e ocupa o posto de segunda zaga menos vazada na competição. Avaliando esses números, Gustavo Henrique sabe quem não terá vida fácil para voltar a ser titular do Peixe.

Recuperado de lesão no joelho esquerdo que o afastou dos gramados por 11 meses, o zagueiro ganhou sua primeira oportunidade com Levir no empate em 0 a 0 com o Fluminense, no Pacaembu, no último dia 14. Agora, ele busca uma sequência para provar que está completamente pronto para assumir a posição.

“É uma disputa sadia. O Santos está bem servido de zagueiros. Fico feliz pela fase que a defesa está passando. Braz e Lucas têm jogado muito bem. Noguera correspondeu quando entrou e ainda tem a volta do Luiz Felipe e a minha. O Santos ganha muito com isso. Só espero corresponder quando for solicitado”, disse Gustavo Henrique, em entrevista ao site oficial do Santos.

“Fiquei muito feliz pela volta. Estou me sentindo bem, forte e confiante. Todos me passaram confiança. Espero agora continuar crescendo. Temos que estar prontos para quando o professor Levir precisar da gente, estar à disposição. É uma disputa boa, procurar buscar o espaço. Quando jogar, vou buscar fazer o meu melhor”, concluiu o zagueiro.

Formado na base do alvinegro, Gustavo Henrique tem 24 anos e 123 partidas disputadas, com seis gols marcados. Seu contrato vai até janeiro de 2020.