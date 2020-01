Rescisão entre Santos e Jorge Sampaoli é publicada no BID da CBF

O vínculo entre Santos e Jorge Sampaoli está rescindido oficialmente. Nesta terça-feira, o nome do treinador apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, com isso, ele está livre para assumir outras equipes.

Depois de alegar atrasos no depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), Sampaoli pediu a rescisão do seu contrato. No entanto, a Justiça do Trabalho negou uma liminar do requerimento do comandante.

Jorge Sampaoli foi anunciado no fim de 2018, com contrato até o final de 2020. Em rota de colisão com a diretoria do Santos, entretanto, sua passagem pelo Alvinegro Praiano foi mais breve do que o previsto.

RELEMBRE O CASO ENTRE SANTOS E JORGE SAMPAOLI

Para que o Peixe possa registrar Jesualdo Ferreira como seu novo treinador, a rescisão de Sampaoli precisava constar no sistema da Confederação Brasileira de Futebol. Dessa forma, o técnico português deve ser oficializado no BID nos próximos dias.

A estreia do Santos está prevista para esta quinta-feira, às 19h15 (Brasília), na Vila Belmiro, contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Paulista.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com