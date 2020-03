Renyer explica interesse europeu e torce por retorno ao Santos ainda em 2020

Renyer participou do “Mesa Redonda”, da TV Gazeta, no último domingo e falou sobre o interesse europeu logo no seu primeiro ano como profissional do Santos.

O atacante apontou a cirurgia no joelho direito como entrave para negociações iniciadas. Nesta quarta-feira, porém, mostrou não querer sair do Peixe.

“Não posso sair do Santos agora. Tenho que amadurecer e muito aqui na Vila Belmiro. É meu clube, aqui aprendi e vivi boa parte da minha vida. A respeito dos clubes, é a diretoria quem manda. É um sonho jogar na Europa, quem não quer? Mas ainda não é o momento. O clube que sabe quando será minha hora. Tenho um contrato de cinco anos no melhor clube do mundo, não estou preocupado com isso e quero ajudar o clube que me ajudou em toda a minha carreira”, disse Renyer, à Gazeta Esportiva.

“Jogar essa Libertadores era mais um sonho a ser realizado. Na minha cabeça passa recuperar bem esse ano e disputá-la ano que vem pelo Santos”, completou.

Renyer operou há uma semana e irá ao departamento médico do CT Rei Pelé diariamente pela manhã, mesmo na suspensão das atividades. A recomendação caseira é colocar o gelo e dormir sempre com proteção no joelho. Há a meta de voltar a jogar ainda em 2020.

“Acredito que posso, sim (jogar neste ano), mas acredito ainda mais no trabalho dos profissionais do clube, os médicos e fisioterapeutas. Eles que vão saber quando estarei pronto”, concluiu.

Renyer tem 16 anos e foi promovido por Jesualdo Ferreira. O atacante atuou três vezes antes da lesão sofrida em treinamentos da seleção sub-17 na Granja Comary, no Rio de Janeiro.

