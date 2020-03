Renyer, do Santos, tem lesão na Seleção e passará por cirurgia

Renyer, do Santos, passará por cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado do joelho direito. A lesão ocorreu durante treinamentos pela seleção sub-17 na Granja Comary, no Rio de Janeiro.

O prazo de recuperação costuma variar de seis a oito meses. Dessa forma, o atacante de 16 anos pode até não atuar mais nessa temporada.

Renyer se firmou no elenco profissional sob o comando de Jesualdo Ferreira e atuou em três oportunidades no Campeonato Paulista.

