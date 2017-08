Renato treina no campo e pode ser reforço do Santos contra o Coxa

O Santos pode ter um reforço de peso para o embate com o Coritiba, neste domingo, às 19h (de Brasília), no Couto Pereira, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após ser desfalque contra Atlético-PR e Fluminense, respectivamente, o volante Renato voltou a treinar no gramado nesta sexta-feira.

Para ficar à disposição contra o Coxa, porém, o jogador de 38 anos depende de nova avaliação física da comissão técnica. Isso porque ele estava liberado para encarar o Furacão, na semana passada, pela Libertadores, mas voltou a sentir fortes dores musculares na coxa direita um dia antes do confronto e acabou sendo cortado.

Na vaga de Renato, o técnico Levir Culpi tem utilizado o jovem Alison. Além dele, Yuri e Léo Cittadini foram testados no posto de segundo volante nos últimos dois jogos.

O Peixe deve ir a campo neste domingo com: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison (Renato), Léo Cittadini e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.