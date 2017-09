Renato não treina de novo, mas deve voltar ao Santos no clássico

O técnico Levir Culpi mais uma vez não contou com Renato no campo do CT Rei Pelé. O volante foi ausência no treino desta terça-feira, mas deve ficar à disposição para o clássico contra o Palmeiras, no próximo sábado, às 19h (de Brasília), na arena alviverde, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O camisa 8 está recuperado de edemas no tornozelo e na coxa direita, mas vem fazendo atividades dentro da academia para voltar 100% fisicamente. Os problemas fizeram Renato perder as duas últimas partidas do Peixe na temporada, contra Barcelona de Guaiaquil e Atlético-PR, respectivamente.

Já Lucas Lima (lesão muscular de grau 2 na coxa direita), Gustavo Henrique (estiramento no joelho esquerdo) e Victor Ferraz (lombalgia) seguem fora de combate.

Sendo assim, o provável Santos no clássico será: Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison, Renato e Jean Mota (Vecchio); Copete. Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Para o clássico, o técnico Levir Culpi decidiu fazer um pequeno ‘mistério’ e optou por fechar todos os treinos durante a semana.