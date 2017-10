Renato não treina e segue como dúvida no Santos; Lucas Lima volta

O técnico Levir Culpi ainda não sabe se contará com Renato no jogo do Santos contra a Ponte Preta, na próxima quinta-feira, às 17h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante não participou do treino desta segunda, no gramado do CT Rei Pelé.

Recuperado de edemas na coxa e no tornozelo direito, o camisa 8 vem lutando desde a última semana para retomar o condicionamento físico. Ele ficou apenas na academia nesta segunda e segue como dúvida diante da Macaca.

Caso Renato siga como baixa, a tendência é que o Peixe entre em campo com Matheus Jesus entre os titulares. O jovem de 20 anos estreou como titular na vitória sobre o Palmeiras e foi bastante elogiado por Levir Culpi.

Em contrapartida, Lucas Lima voltou a treinar normalmente com o restante do elenco. Assim como o Renato, o camisa 10 vinha fazendo atividades separadamente. Nesta segunda, porém, o meia se juntou ao time comandado comandado por Levir no CT Rei Pelé.

O provável time tem Vanderlei; Daniel Guedes, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Alison, Matheus Jesus (Renato) e Lucas Lima; Copete, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.