Renato não joga a toalha no Santos após revés, mas admite: “Ficou complicado”

O revés por 2 a 1 para o Vasco nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, aliado ao triunfo do Corinthians sobre o Atlético-PR, em Curitiba, praticamente acabou com a possibilidade do Santos conquistar o título do Campeonato Brasileiro.

Na terceira posição e nove pontos atrás do rival, o Peixe precisa tirar uma diferença de quatro rodadas para o Timão. Porém, faltam apenas cinco jogos para o término do torneio nacional. Na saída do gramado após a derrota para o Cruz-Maltino, o volante Renato admitiu que o Alvinegro da Vila ficou em situação bem difícil.

“Vamos brigar até o final nesses últimos nesses cinco jogos. Fica complicado com a vitória deles (Corinthians), pois abriram nove pontos. Mas não dá para desistir, infelizmente não fizemos o dever de casa hoje, que era fundamental para essa reta final, mas vamos tentar a vitória nos próximos cinco jogos”, disse o camisa 8.

Agora, os santistas só voltam a entrar em campo na próxima segunda-feira, quando terão pela frente a Chapecoense, às 20h (de Brasília), na Arena Condá, pela 34ª rodada do Brasileirão.