Renato já tem lista de reforços para o Santos, mas quer ajuda

Renato recebeu, e aceitou, o convite para ser executivo de futebol do Santos antes mesmo se pendurar as chuteiras. O volante, então, não esperou o fim da temporada da equipe para começar a trabalhar nos bastidores.

A Gazeta Esportiva apurou que Renato já apresentou ao clube uma lista de aproximadamente 20 nomes de possíveis reforços para 2019. Os jogadores em questão foram selecionados pessoalmente por Renato e são vistos como oportunidade de mercado, pois a maioria está dentro da filosofia do ‘bom e barato’.

O Peixe correr contra o tempo para anunciar o nome do técnico do time para o ano que vem. Após isso, a ideia é apresentar essa lista formulada por Renato, para que a peneira seja feito de acordo com as convicções do futuro comandante.

Renato usou toda sua experiência no futebol e relação de amizade com alguns atletas para apresentar as opções à diretoria santista. O ídolo, e agora cartola, porém, espera contar com uma ajuda profissional mais sofisticada.

O Santos tem, atualmente apenas três funcionários trabalhando no departamento de análise e desempenho, o chamado scout. Um deles é responsável pelos vídeos, ou seja, ficam apenas dois para colher e detalhar possíveis reforços.

Para otimizar o tempo e facilitar o próprio trabalho de intermediação e busca por novos jogadores, Renato pretende turbinar o departamento, inserindo pelo menos um scout profissional.

