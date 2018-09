Renato é o novo executivo de futebol do Santos: “Presente de Natal”

Renato aceitou o convite para ser executivo de futebol do Santos. O anúncio foi feito pelo presidente José Carlos Peres na tarde desta terça-feira, no CT Rei Pelé.

Aos 39 anos e com contrato até o dia 31 de dezembro, o volante acumulará as funções antes de 2019. Ele iniciará a transição e se “aposentará aos poucos”.

“Logo depois da saída do Ricardo, com meu contrato encerrando, Cuca perguntou da possibilidade. Conversei com a família e sempre deixei claro que a minha intenção era terminar a carreira aqui, no clube que torço desde pequeno. A cada ano perguntavam de parar ou não, de renovação. Sempre foi em conjunto com a família. Pensei bastante, conversei com eles, com pessoas próximas. Seria uma surpresa para mim, mas para eles não. Amadureci a ideia. Tenho muito carinho pelo Ricardo Gomes, ele foi meu treinador, me ensinou muito. Gostaria que ele ficasse, mas acabou saindo. Agora é nova oportunidade, em nova função. Já vinha vendo como as coisas poderiam andar. Conversei bastante com o Dimas, nosso gerente também. Vai ser uma nova função. Tenho contrato até 31 de dezembro, estou à disposição de Cuca e cumpro essa função fora de campo. Procuro honrar a camisa do clube que torço e a partir de 2019, com as coisas ocorrendo bem, já trabalhando no projeto para o Santos sempre se fortalecer”.

“Ganhamos um presente de Natal antecipado. Apresento nosso novo executivo de futebol. Jogadores aceitaram ele de forma surpreendente. Sabemos do prestígio, mas todos ficaram em festa. Grande profissional, muito fácil de falar do Renato. Carreira de 22 anos, é santista de coração, além de um grande profissional. Passagem brilhante em 2002 e outros anos, voltou ao clube. Tem contrato até o dia 31 de dezembro e o Cuca quando disse da solução debaixo do nariz deu para imaginar que seria o Renato. Novo executivo de futebol”.

A ideia veio do técnico Cuca, como antecipou a Gazeta Esportiva. O presidente José Carlos Peres conversou com Renato e o convenceu nesta terça-feira, na Vila Belmiro.

O clube ainda pretende contratar outro profissional para substituir Ricardo Gomes, agora manager do Bordeaux-FRA. Marcos Assunção é uma das possibilidades. O modelo do São Paulo com Raí, Ricardo Rocha e Lugano agrada ao Peixe. Tudo vai depender, porém, da assembleia de sócios para definir a permanência ou o impeachment de Peres no dia 29.

Renato vinha sendo reserva e só disputou quatro partidas com Cuca. No total em 2018, foram 26, com dois gols. E, acumulando as duas passagens, são 418 jogos, com 33 gols. O volante revelado pelo Guarani chegou ao Peixe em 2000, com 20 anos, foi campeão brasileiro em 2002, virou ídolo no Sevilla-ESP e ainda atuou pelo Botafogo antes de voltar ao alvinegro.