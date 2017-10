Renato e Lucas Lima abdicam de folga para voltarem ao Santos contra a Ponte

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no último sábado, na arena alviverde, o técnico Levir Culpi optou por dar uma folga de três dias ao elenco do Santos. Porém, Renato e Lucas Lima abriram mão do descanso e seguem treinando normalmente no CT Rei Pelé.

O camisa 10 se recupera de lesão muscular na coxa direita, enquanto o volante sofreu com edemas na coxa e tornozelo direito. Os dois vêm fazendo atividades em dois períodos e devem ficar à disposição de Levir para o embate contra a Ponte Preta, no próximo dia 12, no Moisés Lucarelli, pela 27ª rodada do Brasileirão.

Além deles, Victor Ferraz (lombalgia) e Gustavo Henrique (estiramento no joelho esquerdo) também estiveram no CT nos últimos dias. Porém, eles treinam apenas na academia e não devem voltar diante da Macaca.

Por fim, Léo Cittadini e Vitor Bueno, que passaram por cirurgias no ombro e no joelho direito, respectivamente, só retornam aos gramados em 2018.

A reapresentação de todo elenco após o triunfo no clássico acontece apenas na tarde desta quarta-feira, quando já começa a preparação para o duelo com a Ponte.

Com 47 pontos, o Santos ocupa a segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com 44 pontos, 8 atrás do líder Corinthians.