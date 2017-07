Renato cita ‘fator Dorival’ para negar favoritismo do Santos no clássico

O técnico Dorival Júnior já foi anunciado pelo São Paulo. Porém, o novo comandante irá resolver problemas particulares e não comandará a equipe no clássico contra o Santos, neste domingo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Mesmo ausente no duelo, o comandante, que ficou no Peixe por quase dois anos, entre 2015 e 2017, já passou algumas informações ao interino Pintado, que comandará o tricolor neste domingo. Para o santista Renato, o conhecimento de Dorival sobre o elenco alvinegro pode ser o diferencial no San-São.

“Cria (dificuldade) porque ele conhece, sabe as nossas características, é um fator a mais. Mas não podemos mudar a nossa forma de jogar. Dentro da Vila temos que respeitar o São Paulo e manter a nossa agressividade. Como ele trabalhou quase dois anos com a gente, a dificuldade aumenta um pouco. Vou lembrar de 2002. Enfrentamos o São Paulo nas quartas. Eles vinham de 10 jogos de vitórias e nós terminamos em oitavo. Mesmo assim vencemos por 3 a 1 e arrancamos. Vimos que a equipe poderia ser campeã”, disse o experiente volante em entrevista coletiva nesta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

E apesar de vir em uma sequência de dois jogos seguidos sem vitória no Brasileirão (derrota para Sport e empate com o Atlético-GO), o Santos vem embalado após bater o Atlético-PR por 3 a 2, no Paraná, na última quarta-feira, pela ida das oitavas de final da Libertadores.

“Respeitamos o Atlético-PR, mas uma vitória lá faz a confiança aumentar. Mostramos que temos condições de vencer fora de casa. Agora temos que trazer pra dentro de casa. Às vezes pegamos equipes recuadas e temos que aproveitar as oportunidades. Confiança fica renovada”, concluiu Renato.