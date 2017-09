‘Rei dos clássicos’, Copete projeta ‘duas finais’ e espera gol contra o Corinthians

Todo clube de futebol tem um atleta que é conhecido por ‘crescer em grandes jogos’. No Santos, Jonathan Copete é quem mais tem feito bem esse papel, afinal, o colombiano já marcou seis gols em clássicos estaduais desde que chegou no clube, em junho do ano passado.

A maior vítima do atacante é o São Paulo, com cinco tentos sofridos. O Palmeiras, por sua vez, já levou um gol do colombiano. Porém, Copete ainda não deixou sua marca contra o Corinthians, rival deste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Seria importante marcar contra o Corinthians, seria uma marca importante para mim e para o time. O mais importante serão os três pontos para podermos nos abraçar ao fim do jogo e andar com a cabeça erguida para o restante do campeonato”, disse o colombiano nesta terça-feira no CT Rei Pelé.

Apesar do clássico no domingo, é inevitável esquecer o Barcelona de Guayaquil, adversário do próximo dia 13, no Equador, pela ida das quartas de final da Libertadores. Para Copete, os dois compromissos serão fundamentais para as pretensões do Peixe na temporada.

“Temos um bom elenco, um time muito forte. Temos qualidade para buscar um resultado positivo no Equador. Podemos trazer a vitória, que é o mais importante para a gente. São duas finais. A primeira é contra o Corinthians, na qual teremos que fazer um bom trabalho e alcançar nosso objetivo. Depois, é um jogo de Libertadores. Queremos estar a altura dos dois jogos para ganhar”, ressaltou o colombiano.