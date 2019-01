Reforços diminuem espaço para a base no banco do Santos

A presença do goleiro Everson e do zagueiro Felipe Aguilar diminuirá o espaço para jogadores da base do Santos no banco de reservas para o clássico contra o São Paulo, domingo, às 17h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Com a dupla, o volante Sandry e o meia Tailson, recém-promovidos ao elenco profissional, não serão opções. O Peixe terá três goleiros relacionados: Vanderlei, Everson e João Paulo.

O banco deve ser composto por: Everson, João Paulo, Felipe Aguilar, Kaique Rocha, Yuri, Guilherme Nunes, Gabriel Calabres, Arthur Gomes, Copete, Felippe Cardoso, Yuri Alberto e Kaio Jorge.

No treinamento deste sábado, Soteldo ganhou a vaga de Felippe, como a Gazeta Esportiva antecipou. O esquema tático do técnico Jorge Sampaoli será similar ao utilizado na seleção chilena, sem centroavante e com Soteldo e Derlis em posicionamento parecido ao de Alexis Sánchez e Eduardo Vargas.

O Alvinegro venceu Ferroviária e São Bento e lidera o Grupo A do Paulistão, com seis pontos.