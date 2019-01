Reforço do Santos, Soteldo explica como faz para baixa estatura não ser problema

Contratado para vestir a camisa 10 do Santos, Yeferson Soteldo terá de lidar com dúvidas sobre a sua altura abaixo dos padrões do futebol: 1,60 m.

O venezuelano, porém, não vê a baixa estatura como problema e tenta tirar proveito dela. O reforço santista acredita que a questão é psicológica.

“Eu aproveito e dou graças a Deus por essa altura, não digo que é difícil. Trabalho muito o físico e a velocidade, pois assim eu posso ter vantagem. É um longo processo, de muito sacrifício. O primeiro é convencer a si mesmo pois se eu tiver dúvida, fica tudo mais difícil”, disse Soteldo, em uma live no Instagram.

Soteldo foi contratado por R$ 13 milhões em um acordo de quatro temporadas. Ele foi destaque emprestado pelo Huachipato à Universidad do Chile, ambos do Chile.