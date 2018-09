Reforço do Santos revela ligação de Cuca e diz que pode jogar com Gabigol

Felippe Cardoso foi apresentado como reforço do Santos no fim da tarde desta quinta-feira, no CT Rei Pelé. O atacante revelou uma ligação do técnico Cuca e disse que pode jogar ao lado de Gabigol.

“Estou muito feliz, agradeço a Deus pela oportunidade, vim para trabalhar e ser feliz no Santos. Espero buscar espaço. Deixo para o professor Cuca, mas creio que posso jogar ao lado dele. Hoje tive um treino, joguei ao lado dele e vi que estou com jogadores de qualidade. Procuro meu espaço”, disse o centroavante.

“Estava em fase final de tratamento, por isso que eu tive a oportunidade de vir. Cuca me ligou, falei que estava bem, agora é retomar os trabalhos e estou à disposição dele”, completou.

Com ascensão meteórica do Osvaldo Cruz para o Santos em cerca de um ano, Felippe não teme a pressão por chegar para atuar como 9 depois de tantas tentativas fracassadas no mercado depois da saída de Ricardo Oliveira para o Atlético-MG.

“Foi tudo novo. Saí da quarta divisão, fui para a Ponte Preta, time grande, e do nada aparece a oportunidade de jogar no Santos, sonho de toda criança. É uma honra fazer parte de um clube onde passar grandes jogadores e inspirações para mim”, explicou.

“Não é pressão, fica sim um pouquinho de olhares de mim por só ter eu, mas espero fazer um bom trabalho, aprender mais ainda do que eu já sei e tenho certeza que vai dar tudo certo. Se for para eu ser o 9, estarei à disposição”, concluiu.

Felippe Cardoso treina com bola e pode ficar à disposição de Cuca no banco de reservas para o clássico contra o São Paulo no domingo, às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.