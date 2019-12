Reforço do Santos, Madson foi lateral com mais gols na Série A

Reforço do Santos até o fim de 2022, Madson foi o lateral com mais gols na Série A do Campeonato Brasileiro: cinco marcados, ao lado de Reinaldo, do São Paulo.

E dos cinco gols pelo Athletico-PR na temporada, quatro foram feitos de cabeça. Ele anotou diante do CSA, Vasco, Fluminense (2) e Ceará.

Madson disputou 32 jogos no ano e foi titular com frequência no Furacão. Fora dos planos do Grêmio, foi trocado com Victor Ferraz em definitivo.

O jogador de 27 anos se caracteriza pelo bom apoio, força física e jogo aéreo (tem 1,82 m de altura). Em compensação, não é um exímio marcador.

Madson disputará posição com Pará, de características mais defensivas. Cadu, da base, disputará a Copa São Paulo de Futebol Júnior e pode ser promovido ao elenco profissional.