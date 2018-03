Reforço, atacante esteve perto do Liverpool e era desejo antigo de Peres no Santos

No dia 2 de janeiro, assim que o presidente José Carlos Peres assumiu oficialmente, o Santos registrou o contrato de Lucas Yanase no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Um vínculo de três anos para o retorno de um jogador de 21 anos e reforço para o time B.

À época, a negociação causou estranheza por ter sido feita rapidamente. Foi a primeira contratação da gestão Peres. E nessa segunda-feira, em reunião do Conselho Deliberativo quase três meses depois, o presidente explicou.

“O Lucas tinha um contrato com o Liverpool-ING e eu encaminhei esse nome ao Marcelo (Teixeira) no ano passado. Falei para ele: ‘Lembra dele?’, foi indicado para o sub-23 e não chamaram o garoto. Ele tem futuro e o salário dele é muito pequeno. Cinco ou seis salários mínimos (entre R$ 4770 e R$ 5724). Ele pode render muito, está treinando e vai mostrar serviço. Jair (Ventura) preferiu segurar o menino (não levando ao profissional). Se for bem, colocamos. Se não der certo, perderemos nada. Fizeram Carnaval como se fosse crime”, disse Peres.

Yanase passa por período de readaptação física e técnica no Santos B e será utilizado nas próximas semanas, na Copa Paulista e Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O atacante foi indicado por Roberto Crivelli, o Lica, responsável pela captação de talentos no Peixe.

Trajetória

Lucas Yanase chegou ao Santos após uma peneira em Araçariguama, em 2012. Ele assinou com o Peixe em 2013, mas pouco atuou no sub-17 e acabou dispensado um ano depois.

Ele passou rapidamente por Ponte Preta, Tanabi e Atlético Araçatuba, sem se destacar. Depois disso, passou por período de testes no Liverpool, mas não se firmou e voltou ao alvinegro.