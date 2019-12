Reforçado, Santos se reapresenta de olho no duelo contra o Athletico-PR

Após vencer a Chapecoense com tranquilidade, o Santos se reapresentou na manhã desta segunda-feira. Como de praxe, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos ficaram na parte interna do CT Rei Pelé realizando um treino regenerativo. Enquanto isso, os outros atletas inciaram a preparação para enfrentar o Athletico-PR, nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), na Arena da Baixada, pela 37ª rodada do Brasileirão.

Precisando de uma vitória diante do Furacão para superar o Palmeiras e garantir a vice-liderança da competição, o Peixe vai contar com reforços cruciais.

Depois de cumprirem suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos, Pará, Luan Peres e Jean Mota voltam a ficar à disposição. A novidade também foi a presença de Soteldo, que estava fora do último duelo por conta de um cartão vermelho.

Horas antes da viagem para Curitiba, prevista para esta terça-feira, o Santos volta a campo para encerrar a preparação e definir a equipe titular para o confronto.

Apesar da sessão ter sido fechada à imprensa, um possível Santos deve contar com: Everson; Victor Ferraz (Pará), Veríssimo, Gustavo Henrique e Felipe Jonatan; Alison, Carlos Sánchez e Evandro; Marinho, Eduardo Sasha e Soteldo.

