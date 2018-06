Receoso, Santos avalia troca de meia argentino por Copete

O Santos avalia com o Toluca-MEX uma troca entre o atacante Jonathan Copete e o meia Rubens Sambueza. A possibilidade será analisada por Ricardo Gomes, novo executivo de futebol.

O negócio foi oferecido pelos mexicanos e, a princípio, não empolgou a diretoria. Sambueza é um armador argentino de 34 anos. As condições físicas e técnicas do atleta serão averiguadas pelo setor de análise de desempenho. Ele foi capitão e destaque da equipe na última temporada, com cinco gols em 47 jogos. Mesmo assim, foi sugerido em transação por Copete.

Rubens Sambueza foi revelado pelo River Plate-ARG e teve passagem rápida e sem sucesso pelo Flamengo em 2008. O jogador ainda atuou pelo Pumas, Estudiantes Tecos e América, do México.

Em entrevista coletiva na última quinta-feira, o técnico do Toluca, Hernán Cristante, disse que conta com Rubens Sambueza e que nada oficial chegou até ele.

“Rubens tem um ano e meio de contrato, é o capitão da equipe, um jogador importante e foi um dos melhores da liga. Não está nos nossos planos a saída dele. Se chegar algo concreto, vamos ver”, afirmou o treinador.

Um meia é a prioridade do Santos para o segundo semestre. O Peixe se interessa por Bryan Ruiz, livre após não renovar com o Sporting-POR. O reforço mais perto, porém, é o segundo volante Carlos Sánchez, do Monterrey-MEX.