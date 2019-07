Recém-chegado, Evandro destaca reconhecimento mundial do Santos

Apresentado como novo reforço do Santos nesta quarta-feira, o meia Evandro concedeu entrevista coletiva no CT Rei Pelé. Com contrato até o final de junho de 2020, o jogador chega sem custos ao clube, depois de seu contrato com o Hull City, da Inglaterra, encerrar. Na Europa desde 2010, ele falou sobre o reconhecimento do Santos a nível mundial.

“Incrível isso. Eles não acompanham muito nosso futebol, é fato. Em janeiro, quando começaram as conversas, muitos membros da comissão técnica vieram falar e percebi como o Santos é conhecido mundialmente. Santos é uma coisa que todos sabem”, disse o jogador.

Evandro falou também de suas características e como pode ajudar a equipe de Sampaoli dentro de campo. Segundo ele, a principal virtude é controlar o meio-campo.

“Sou muito técnico, com boa leitura de jogo. Sei quando jogo precisa ser acelerado ou mais pausado. Erro poucos passes e tenho visão de jogo muito boa, entendendo o que é necessário no momento”, analisou.

Esta é a 11ª contratação do Santos neste ano. Antes de Evandro, chegaram também Everson, Felipe Aguilar, Jorge, Felipe Jonatan, Jobson, Jean Lucas, Cueva, Soteldo e Marinho.

