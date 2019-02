Real Madrid não libera Rodrygo por mais um semestre no Santos

O Real Madrid-ESP não está disposto a deixar Rodrygo por mais um semestre no Santos. A decisão é de manter o acordo inicial, com a apresentação do atacante no dia 15 de julho.

O Peixe prepara uma nova tentativa, mas sabe da chance remota de ter Rodrygo por mais tempo. Nem o argumento de evoluir sob o comando de Jorge Sampaoli funcionou.

O Real está entusiasmado com o rápido destaque de Vinicius Jr. e quer Rodrygo no início da próxima temporada europeia. O atacante se prepara, inclusive com o curso de espanhol, para estar na Espanha a partir de julho.

Rodrygo fez a primeira partida pelo Alvinegro em 2019 nesta segunda-feira, e já com um gol na vitória por 3 a 0 sobre o Guarani. O camisa 11 disputava o Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira, no Chile.

