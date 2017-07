Quarteto passará por ‘teste’ com Levir antes de retorno ao Santos

O técnico Levir Culpi está muito próximo de contar com os retornos de Gustavo Henrique, Ricardo Oliveira, Zeca e Victor Ferraz. O quarteto pode reforçar o Santos já nesta quarta-feira, na ‘decisão’ contra o Flamengo, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Até esta terça-feira, o treinador comandará treinos mais intensos com os quatro atletas. A intenção é ver se eles já estão preparados para um jogo que exigirá um maior preparo físico.

Gustavo Henrique e Ricardo Oliveira estão com chances maiores de retornarem diante do Fla, pois vêm treinando com bola seguidamente desde semana passada. Já Zeca e Victor Ferraz não participaram da atividade na última sexta-feira.

Apesar da expectativa, Levir Culpi acredita que os quatro só devem estar disponíveis para o próximo domingo, no embate contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O zagueiro, que está fora de combate desde setembro do ano passado, já está totalmente recuperado de cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele vinha fazendo trabalhos de transição desde o início de junho e estava apenas recuperando as condições físicas nos últimos treinamentos.

Já Ricardo Oliveira não atua desde o dia 3 de junho, na derrota para o Corinthians, em Itaquera, pelo Brasileirão. De lá pra cá, o centroavante se recuperou de uma contusão no tornozelo e também ficou afastado dos gramados por causa de uma pneumonia.

Zeca, por sua vez, está liberado após ficar quase dois meses apenas fazendo trabalhos de prevenção por conta de dores na panturrilha esquerda. O lateral-esquerdo não joga desde o revés para o Cruzeiro, no último dia 28 de maio.

Por fim, Victor Ferraz sofreu uma contusão no joelho esquerdo após forte pancada no clássico contra o São Paulo, no dia 9 de julho., na Vila.