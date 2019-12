Qual a expectativa para o Santos em 2020? Blogueiros opinam!

2 /6 /6

João Ricardo Cozac: A equipe santista terá a importante tarefa de se reinventar após a saída de Sampaoli. O treinador tem uma personalidade bastante peculiar e os atletas certamente se acostumaram a um padrão de jogo e de comportamento. A chegada do português Jesualdo Ferreira, de 73 anos, é uma aposta arriscada. Até porque o perfil psicológico de ambos os treinadores me parece bem diferente. O plantel do Santos se manteve e Jesualdo levará muito de sua experiência e modelo europeu de gestão de equipe. Vejo com bons olhos a evolução da equipe da baixada em 2020. (Foto: Fernando Dantas/Gazeta Press)