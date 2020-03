Protagonista há um ano, Jean Mota vira reserva pouco utilizado no Santos

25 de março de 2019: Jean Mota era destaque e artilheiro do Campeonato Paulista, com sete gols em 10 jogos pelo Santos, todos como titular com Jorge Sampaoli.

25 de março de 2019: Jean é reserva pouco utilizado por Jesualdo Ferreira – quatro partidas, nenhum como titular e sem marcar gols.

O meio-campista alternou bons e maus momentos no segundo semestre de 2019 e perdeu de vez o espaço nesta temporada. Ele atuou pela última vez contra o Ituano, na derrota por 2 a 0 em 22 de fevereiro.

Jesualdo vê Jean Mota como meio-campista pela esquerda, função desempenhada por Diego Pituca atualmente. E o titular é indispensável para o português e esteve em todos os compromissos no ano.

O Santos admite a perda de valor de Jean no mercado, mas pensa em negociá-lo – ele está em uma lista enviada a empresários. Vale lembrar que o Peixe recusou R$ 5 milhões do Bahia em dezembro. O contrato termina em junho de 2022.

O futebol brasileiro está paralisado por tempo indeterminado por conta do novo coronavírus. A próxima partida, se o Campeonato Paulista não for cancelado, será contra o Santo André, na Arena Barueri, pela 11ª rodada.

