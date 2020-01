Presidente procura técnico para o Santos B: “Alguém cascudo e experiente”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, procura um técnico para o time B. O clube avalia opções no mercado e espera por uma definição nos próximos dias.

Os trabalhos da equipe estão sendo comandados por António Oliveira, auxiliar do técnico Jesualdo Ferreira, e membros da comissão permanente do Peixe.

“No nosso planejamento, há o Santos B com jogadores nossos. Acabei com o sub-23 em 2019 pois tinha 70 jogadores. E nosso nenhum. Jogadores de empresário com contratos longos. Fizemos acordo e tiramos. Agora tem seis remanescentes dessa herança. Decidimos criar o B como porta de entrada para o principal”, disse Peres, ao programa Esporte por Esporte.

“Vai ter um (profissional da comissão técnica) do Jesualdo para supervisionar. Fará a transição. Contrataremos um técnico, está no projeto. Alguém cascudo, experiente. Mas o B, é bom ressaltar, só terá jogadores do Santos. Às vezes alguém do sub-17 nem vai para o sub-20, vai para o B, porta de entrada para o profissional”, completou o presidente.

O elenco é composto por atletas no fim da formação, sem mais idade para a equipe sub-20. As exceções são Renyer, de 16 anos, cotado para o elenco profissional, e Bryan Ruiz, fora dos planos do clube.