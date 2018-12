Presidente e Sampaoli não descartam Ganso no Santos

O presidente José Carlos Peres e o técnico Jorge Sampaoli não descartam a contratação de Paulo Henrique Ganso no Santos.

O meia está sendo devolvido pelo Amiens-FRA ao Sevilla antes do fim do empréstimo. Sampaoli o dirigiu no clube espanhol.

“Trabalhei com Ganso em Sevilla, indiquei sua contratação. Tem qualidade incrível que ainda não pôde consolidar na Europa. Sua saída do Sevilla não foi como sua transcendência merece. Agora joga na França. E analisamos prioridades. Ninguém vai desconhecer a capacidade dele, mas temos que analisar o que temos para ver o que podemos trazer”, disse Sampaoli, na sua apresentação oficial.

“Nunca houve contato (pelo Ganso). É Menino da Vila, com talento, mas discutimos ainda se ele está dentro do que o Sampaoli exige. Não vou dizer que não vem, de repente aparece”, afirmou o presidente José Carlos Peres.

O Santos monitora Paulo Henrique Ganso desde o fim de 2017 e tem interesse no seu retorno. O alto salário, porém, atrapalha os planos.

