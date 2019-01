Presidente do Santos vê zagueiro encaminhado: “Oferecemos o que querem”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, vê a negociação de Felipe Aguilar, zagueiro do Atlético Nacional, bem encaminhada. O melhor passador do Campeonato Colombiano foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli.

O Peixe ofereceu o valor exigido pelo Atlético, mas em pagamento semestral – 5 milhões de dólares (R$ 18,6 mi). A resposta deve chegar nesta semana, depois de análise da diretoria do clube de Medellín. A expectativa do Alvinegro é da conclusão das tratativas nesta terça-feira.

“Está encaminhada a contratação, sim. Oferecemos o que querem, mas jogamos para frente, para o ano que vem. Temos várias contratações que precisam de dinheiro”, disse o presidente, em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.

Além de Aguilar, o Santos tem outros três zagueiros como alternativas: o panamenho Fidel Escobar, que pertence ao Sporting San Miguelito, o brasileiro Igor Julio, do Áustria Viena, e o paraguaio Juan Escobar, do Cerro Porteño.