Presidente do Santos vê sonho de Soteldo pelo Manchester United e fala com Andreas Pereira

O presidente do Santos, José Carlos Peres, tem falado com Andreas Pereira, meio-campista do Manchester United e torcedor do Peixe.

Peres não tem otimismo pela contratação por conta do dinheiro envolvido, mas tem certeza de Pereira no Alvinegro num futuro próximo.

O contato com Andreas ocorre em meio a declarações de Yeferson Soteldo sobre o sonho de atuar no United a partir de 2021.

“Eu tenho o Andreas Pereira no Whatsapp e tenho falado com ele, ganha muito no Manchester United. Certamente vestirá a camisa do clube um dia”, disse José Carlos Peres, à Gazeta Esportiva.

Andreas Pereira tem 24 anos e contrato com o Manchester United até junho de 2023. Soteldo (22) possuí vínculo até dezembro de 2023.

