Presidente do Santos vê demora por Jorge e aposta em Felipe Jonatan

O presidente do Santos, José Carlos Peres, não esperava tanta dificuldade para fechar a contratação de Jorge, lateral-esquerdo do Monaco-FRA e emprestado ao Porto-POR até o fim da temporada europeia.

O Peixe encaminhou o reforço, em contrato de empréstimo até dezembro, há duas semanas. E desde então, não houve grande avanço na negociação. O problema é a mudança na diretoria do Monaco, que passa por mais um processo de venda.

As tratativas retrocederam e o novo vice-presidente do Monaco, Oleg Petrov, quer dinheiro pelo empréstimo e titularidade obrigatória. Outro entrave é o valor de compra fixado.

“Creio que vai demorar um pouco, mesmo porque ele não poderá disputar o Paulista (primeira fase). Mas continuaremos trabalhando para a sua vinda. Houve mudança na diretoria de futebol do Monaco e temos que aguardar”, disse o presidente Peres, à Gazeta Esportiva.

Jorge está no Brasil há mais de uma semana à espera do desfecho positivo. O lateral-esquerdo tem acerto verbal com o Santos e não gostaria de retornar à Europa neste momento.

Felipe Jonatan

Enquanto Jorge não chega, o Santos tem um novo dono na lateral esquerda. Felipe Jonatan, ex-Ceará, estreou como titular na vitória por 3 a 2 sobre o Oeste, no último sábado, e agradou.

Com Felipe à disposição – fora apenas da Copa do Brasil por já ter atuado pelo Ceará -, o Peixe não tem tanta pressa para fechar com Jorge. O presidente afirma que partiu dele a indicação do reforço.

“Este fui eu que vi jogar, pedi análise e a área de inteligência levou ao Sampaoli. Ele gostou e colocou na lista (de reforços)”, explicou Peres.