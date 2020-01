Presidente do Santos vê chance de Jorge continuar; empresário nega

O presidente do Santos, José Carlos Peres, vê chance de Jorge continuar em 2020 – o empréstimo junto ao Monaco (FRA) terminou em dezembro. O empresário do lateral-esquerdo, Eduardo Uram, nega essa possibilidade.

“Precisamos de um lateral-esquerdo e estamos estudando. Conversamos com o Jorge para continuar, pode ser que aconteça. Depende do Monaco. Existe possibilidade de trazê-lo. Estamos conversando se é possível e se ele quer. Seria reempréstimo por seis meses por causa do fim da temporada europeia. Eles já têm laterais e pode ser uma boa opção. E se surgir grande oportunidade, não perderemos”, disse Peres, ao Programa Esporte por Esporte.

Jorge foi titular absoluto em 2019, mas o valor de compra combinado em 10 milhões de euros (R$ 46,5 mi) inviabilizou a permanência.

Felipe Jonatan é a única opção do técnico Jesualdo Ferreira para a posição. O Peixe avalia a possibilidade de promover Lucas Sena, da base, e procura alternativas no mercado.