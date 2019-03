Presidente do Santos vai à Ásia em busca do sonho de modernizar a Vila Belmiro

O presidente do Santos, José Carlos Peres, viaja nesta segunda-feira para China e Emirados Árabes em busca de dinheiro para realizar o sonho de modernizar a Vila Belmiro.

A informação foi inicialmente publicada por A Tribuna e confirmada à Gazeta Esportiva pelo próprio presidente. Peres afirmou que a viagem será curta, de nove dias e irá “sozinho. Ou melhor. Eu e Deus”.

Na Ásia, o presidente se reunirá com empresários dispostos a financiar o retrofit da Vila. Há projetos realizados por arquitetos em andamento e a diretoria estima a quantia de R$ 150 milhões para viabilizar as melhorias no estádio.

Enquanto isso, a Vila Belmiro passa por reforma e o prazo, antes até 20 de março, será estendido para abril.

“Provavelmente não (cumprirá o prazo). Nós interditamos a Vila Belmiro para todas as obras necessárias. Se o prazo tiver de estourar, vamos expandi-lo. O que mais importa é uma Vila moderna dentro de várias limitações e muito segura. O exemplo é quando reformamos nossa casa e, mesmo tendo planejado, sempre surge algo a mais. E já encontramos dezenas de esqueletos estruturais”, disse Peres, em entrevista recente à Gazeta.

As obras na Vila passam por diversas fases, como segurança pública, iluminação, melhoria no gramado e retirada e/ou redução de vidros para aumento do “efeito alçapão”, entre outros.

