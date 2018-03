Presidente do Santos se inspira em Lava Jato e promete “Lava Peixe”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, está animado com a auditoria a ser feita no clube. De acordo com o mandatário, a empresa escolhida, GF Brasil, participou das investigações da Lava Jato.

“Faremos o Lava Peixe com a empresa que fez a auditoria da Lava Jato. Será um trabalho sério, independente, com a ajuda do que há de melhor no mercado”, disse Peres, nesta segunda-feira.

O Santos iniciou a auditoria há uma semana, com levantamento de dados e contratos enviados para os funcionários da GF, empresa contratada para o levantamento dos últimos cinco anos. O cronograma para a entrega do relatório final é de quatro meses. Será realizada uma auditoria forense, que é considerada a mais rigorosa em termos de fiscalização e medidas corretivas. Todos os departamentos do clube serão avaliados.

“A auditoria dos últimos cinco anos será muito importante para alinhar a expectativa dos nossos conselheiros, dos nossos sócios, dos nossos torcedores em relação à transparência. Será importante para tirarmos todas as dúvidas em relação a contratos, a comissões, a prestação de serviço que tem no clube. Também será fundamental para a política de compliance que estamos implantando onde vamos desenhar todas as regras e procedimentos que envolvem todas as áreas do Santos. O objetivo será ter as melhores práticas de governança corporativa. Essa prática é reconhecida tanto no Brasil como nos mercados internacionais. Um clube como o Santos tem que se sobressair não apenas no futebol, mas também pela organização administrativa”, explicou Ricardo Feijoo, executivo de administração e finanças do Santos.

Todas as informações apuradas pelos auditores serão divulgadas aos santistas, por meio do Portal da Transparência, outro compromisso de campanha do presidente Peres. O site estará pronto no segundo semestre.