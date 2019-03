Presidente do Santos revela interesse em Pedro e Róger Guedes

O presidente do Santos, José Carlos Peres, revelou nesta quarta-feira o interesse em dois atacantes: Pedro, do Fluminense, e Róger Guedes, do Shandong Luneng-CHI.

O presidente destacou a dificuldade pela dupla por causa da concorrência de “todo mundo”.

“Estamos correndo atrás desde janeiro (de um centroavante), no Brasil só temos um, no Fluminense (Pedro), e é difícil tirar. Estamos vendo solução no exterior, temos algumas opções. É o que falta”, disse o presidente.

“Não procuramos o Pedro, respeitamos o outro time. Não é só o Santos, todo mundo quer. Não tem centroavante do nível dele no Brasil e estamos procurando no exterior” completou Peres.

Róger Guedes está fora dos planos do Shandong e pode ser emprestado. O Palmeiras possui prioridade no retorno ao Brasil.

“É o mesmo caso do Pedro. Todo grande time quer ter. Atua mais pela direita, super interessante para qualquer equipe. Clube não está utilizando, não inscreveu e temos interesse”, concluiu.

