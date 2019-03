Presidente do Santos prioriza um 9 e trará zagueiro em caso de “boa oportunidade”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, prioriza a contratação de um camisa 9 e só trará um novo zagueiro em caso de “boa oportunidade” no mercado.

Há duas semanas, em evento no Rio de Janeiro, Peres disse que o técnico Jorge Sampaoli pediu um defensor forte por causa das lesões de Lucas Veríssimo (estiramento em ligamento do joelho direito) e Luiz Felipe (estiramento na coxa direita). A dupla, porém, está bem perto de ficar à disposição e já treina com bola.

“Não (zagueiro não é prioridade), há oportunidades surgindo. Prioridade é o 9. O que vier é lucro”, disse o presidente, nesta quarta-feira.

Pedro, do Fluminense, é um dos alvos, mas não há negociação em andamento. Em 2019, o Peixe já procurou Alexandre Pato, Raniel, Ricardo Oliveira, Brayan Angulo e Blandí.

“Estamos correndo atrás desde janeiro (de um centroavante), no Brasil só temos um, no Fluminense (Pedro), e é difícil tirar. Estamos vendo solução no exterior, temos algumas opções. É o que falta”, explicou.

“Não procuramos o Pedro, respeitamos o outro time. Não é só o Santos, todo mundo quer. Não tem centroavante do nível dele no Brasil e estamos procurando no exterior” concluiu.

