Presidente do Santos prevê reintegração de dupla: “Muitos jogos à frente”

O presidente do Santos, José Carlos Peres, prevê a reintegração de dois jogadores no segundo semestre: o lateral-esquerdo Romário e o atacante Lucas Braga.

Romário e Braga foram titulares do Mirassol e Internacional de Limeira, respectivamente, até a paralisação no Campeonato Paulista por conta do novo coronavírus.

“Creio que sim. Muitos jogos à frente exigem elenco maior”, disse Peres, à Gazeta Esportiva.

Romário foi contratado para atuar em 2018 depois de 2017 de sucesso no Ceará. O ala, porém, só atuou duas vezes com Jair Ventura. Ele tem 28 anos e o acordo com o Peixe vale até 31 de dezembro de 2022.

O presidente Peres apostou em Lucas Braga desde o início de 2018, na negociação pela contratação, e quer vê-lo em ação. O jogador tem 23 anos, foi revelado pelo JMalucelli e também passou por Vila Nova e Luverdense.

